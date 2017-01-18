В Харькове отметят восточный Новый год

Новый год по Восточному календарю встретят в харьковском парке Горького 29 января. Как сообщили в парке, в минувшем году этот праздник собрал несколько тысяч гостей, и в этот раз год Петуха планируют встретить так же ярко и массово.

В празднике примут участие вьетнамская община Харькова, Институт Конфуция при ХНУ имени В. Каразина, Китайский культурный центр ХНПУ имени Г. Сковороды, специализированная школа №181 "Денсури", активисты корейской танцевальной субкультуры, Харьковская областная федерация кендо, йайдо и дзедо.

Гостей ждет масса увлекательных мастер-классов, игр, выступлений и дегустация национальных блюд.

Напомним, в субботу под Харьковом прошли гонки собак ездовых пород.