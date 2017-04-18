В Харькове патрульные устроили погоню за угнанным авто

Сегодня, 11:21

Водитель мчался с выключенными фарами, а потом бросил машину и сбежал

Копы устроили погоню в Харькове. Фото: полиция
Копы устроили погоню в Харькове. Фото: полиция

Харьковские полицейские во время патрулирования ночью 17 апреля заметили автомобиль ВАЗ-2110 серого цвета, который ехал без подсветки заднего номера. Копы в громкоговоритель сделали команду водителю остановить авто, но он не отреагировал на требование, выключил свет фар и начал набирать скорость.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, на улице Солнечной машина остановилась, водитель выскочил из нее и скрылся за забором дома.
В результате проверки патрульные обнаружили, что номерной знак брошенного авто принадлежит другому транспортному средству, а сама машина числится в угоне. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали следственно-оперативную группу Основянского отдела полиции.

Напомним, в центре Харькова пьяный водитель влетел в подземный переход.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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