В Харькове пенсионный фонд начислил миллион покойным людям

Сегодня, 17:23

Прокуратура начала уголовное производство

В Харькове начислили миллион покойным. Фото: bucha.com.ua
В Харькове начислили миллион покойным. Фото: bucha.com.ua

В Харькове сотрудники Пенсионного фонда могут оказаться за решеткой из-за того, что в течение шести лет начисляли деньги пенсионерам, которых уже нет в живых. Как рассказал руководитель местной прокуратуры №5 Андрей Бугаев, досудебным следствием установили, что Пенсионный фонд таким образом перечислил около миллиона гривен 20 покойным. Благодаря вмешательству полиции, со счетов банков и физическими лицами, которые неправомерно получали пенсию за своих близких, уже возвратили 731 тыс. грн.

В прокуратуре начали уголовное производство по факту служебной халатности в отношении должностных лиц Пенсионного фонда Украины в области. Максимальная санкция за совершение этого преступления  ограничение свободы сроком на три года и лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Напомним, в Харькове чиновника будут судить за крышу.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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