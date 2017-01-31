В Харькове пенсионный фонд начислил миллион покойным людям

В Харькове сотрудники Пенсионного фонда могут оказаться за решеткой из-за того, что в течение шести лет начисляли деньги пенсионерам, которых уже нет в живых. Как рассказал руководитель местной прокуратуры №5 Андрей Бугаев, досудебным следствием установили, что Пенсионный фонд таким образом перечислил около миллиона гривен 20 покойным. Благодаря вмешательству полиции, со счетов банков и физическими лицами, которые неправомерно получали пенсию за своих близких, уже возвратили 731 тыс. грн.

В прокуратуре начали уголовное производство по факту служебной халатности в отношении должностных лиц Пенсионного фонда Украины в области. Максимальная санкция за совершение этого преступления  ограничение свободы сроком на три года и лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Напомним, в Харькове чиновника будут судить за крышу.