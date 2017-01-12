ФОТОФАКТ. В Харькове перевернулся внедорожник

Водитель ехал на небезопасной скорости и не справился с управлением

Сегодня, 12 января, около 11:00 в Харькове перевернулся автомобиль Chevrolet Niva. ДТП произошло в начале проспекта Тракторостроителей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На водителя составлен админпротокол по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества".

Напомним, в Харькове посреди дороги расплавился BMW.