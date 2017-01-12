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ФОТОФАКТ. В Харькове перевернулся внедорожник http://www.segodnya.ua/img/article/7877/18_main.1484232965.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/18_tn.1484232965.jpg Харьков Водитель ехал на небезопасной скорости и не справился с управлением

ФОТОФАКТ. В Харькове перевернулся внедорожник

Сегодня, 16:53

Водитель ехал на небезопасной скорости и не справился с управлением

На месте ДТП. Фото: полиция
На месте ДТП. Фото: полиция

Сегодня, 12 января, около 11:00 в Харькове перевернулся автомобиль Chevrolet Niva. ДТП произошло в начале проспекта Тракторостроителей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На водителя составлен админпротокол по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества".

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Напомним, в Харькове посреди дороги расплавился BMW.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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