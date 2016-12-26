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В Харькове перевернулся внедорожник, погиб водитель http://www.segodnya.ua/img/article/7830/81_main.1482744249.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/81_tn.1482744249.jpg Харьков Инцидент произошел поздней ночью на проспекте Гагарина

В Харькове перевернулся внедорожник, погиб водитель

Сегодня, 11:21

Инцидент произошел поздней ночью на проспекте Гагарина

Мужчина погиб. Фото: blacksea.tv
Мужчина погиб. Фото: blacksea.tv

Сегодня ночью в Харькове, на проспекте Гагарина, 105-а произошло смертельное ДТП. Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением, в результате чего внедорожник перевернулся.

Вследствие аварии мужчина погиб на месте. Детали происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, три человека погибли, 7 пострадали в ДТП с маршруткой в Харькове.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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