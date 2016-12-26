В Харькове перевернулся внедорожник, погиб водитель

Сегодня ночью в Харькове, на проспекте Гагарина, 105-а произошло смертельное ДТП. Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением, в результате чего внедорожник перевернулся.

Вследствие аварии мужчина погиб на месте. Детали происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, три человека погибли, 7 пострадали в ДТП с маршруткой в Харькове.