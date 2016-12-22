В Харькове пес покусал хозяйку дома и гостей (видео)

В Харькове домашний пес набросился на свою хозяйку и ее гостей – женщину с ребенком.

У всех пострадавших множественные рваные раны рук. Мать с дочкой врачи уже выписали домой.

А владелица собаки до сих пор в больнице. Дог набросился на 12-летнюю девочку и ее маму, только те зашли во двор. Взрослые пытались успокоить пса, однако челюсти крепко держали ребенка. Пришлось вызвать полицию. Те применили газовый баллончик. Собаку уже проверяют на бешенство.

"По предварительным данным, в хозяйки и девочки 12-летней очень покусаны руки, конечности. Как говорят патрульные, травмы очень глубокие. Потеряли много крови", – сказала Ярослава Борисова, пресс-секретарь патрульной полиции Харькова.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".