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В Харькове под окном хозяев сгорела иномарка http://www.segodnya.ua/img/article/7843/44_main.1483014162.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/44_tn.1483014162.jpg Харьков По предварительным данным, машину подожгли

В Харькове под окном хозяев сгорела иномарка

Сегодня, 19:25

По предварительным данным, машину подожгли

Фото: kstati.dp.ua
Фото: kstati.dp.ua

Сегодня ночью харьковские спасатели получили сообщение о загоревшейся машине возле многоэтажки по ул. Академика Павлова, 162.

Как рассказал помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин, автомобиль Ford Siera был припаркован возле дома.

К моменту приезда спасателей огонь охватил моторный отсек автомобиль на площади 2 кв. м.

В течение получаса после вызова огнеборцев пожар потушили. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Напомним, в Харькове во дворе многоэтажки сгорело сразу пять автомобилей.
Харьков, поджог, машина, сгорела, ГСЧС

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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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