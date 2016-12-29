В Харькове под окном хозяев сгорела иномарка

Сегодня ночью харьковские спасатели получили сообщение о загоревшейся машине возле многоэтажки по ул. Академика Павлова, 162.

Как рассказал помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин, автомобиль Ford Siera был припаркован возле дома.

К моменту приезда спасателей огонь охватил моторный отсек автомобиль на площади 2 кв. м.

В течение получаса после вызова огнеборцев пожар потушили. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Напомним, в Харькове во дворе многоэтажки сгорело сразу пять автомобилей.