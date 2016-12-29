В Харькове под окном хозяев сгорела иномарка
По предварительным данным, машину подожгли
Сегодня ночью харьковские спасатели получили сообщение о загоревшейся машине возле многоэтажки по ул. Академика Павлова, 162.
Как рассказал помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин, автомобиль Ford Siera был припаркован возле дома.
К моменту приезда спасателей огонь охватил моторный отсек автомобиль на площади 2 кв. м.
В течение получаса после вызова огнеборцев пожар потушили. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Напомним, в Харькове во дворе многоэтажки сгорело сразу пять автомобилей.
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