В Харькове подростки разнесли трамвайное депо

Сегодня, 15:47

Вандалов разыскивают сотрудники правоохранительных органов

Вандалов ищет полиция. Фото: islamnews.ru
Вандалов ищет полиция. Фото: islamnews.ru

В Харькове подростки повредили пять трамвайных вагонов. Как рассказал директор Октябрьского трамвайного депо Андрей Кучеренко, парни возрастом 15-19 лет пробрались на территорию предприятия. О непрошенных гостях сообщил диспетчер, после чего охранники отправились на их поиски. Заметив компанию из шести-семи человек, охранники направились к ним, но, убегая, подростки бросали камни в сотрудников депо, и поймать их не удалось.

А вот ущерб в депо уже подсчитали. Подростки вырезали электропровода в вагонах, а также унесли детали механизмов для закрывания-открывания дверей.

"Вагоны были в резерве, но исправные", — говорит Кучеренко.

Правоохранители внесли факт происшествия в ЕРДР по статье "кража" и разыскивают хулиганов.

Напомним, 9 апреля в Харькове двое подростков пробрались на территорию электростанции, и чтобы сделать селфи, залезли на опору. Ребят ударило током. В полиции дело расследуют как служебную халатность. После инцидента один из парней получил ожоги 80% тела и умер в больнице.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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