В Харькове "поселятся" каменные поэты и бронзовый ангел (фото)

Место Ильича на площади Свободы может занять 86-метровая стела, увенчанная ангелом, который очень похож на столичный монумент Независимости и Александровскую колонну в Санкт-Петербурге. Именно за этот проект тайно отдали свои голоса 10 членов жюри из 12. Харьковчане же успели окрестить в социальных сетях будущий памятный знак именем "одоробло".

Особое внимание этому проекту уделяли еще до начала голосования жюри конкурса. О колонне очень подробно рассказывали в новостях на сайте горсовета, на ней акцентировали внимание и в сюжетах муниципального телевидения, где назвали ее проектом, который "уже завоевал признание как простых харьковчан, так и специалистов". Ангел наверху — не единственная скульптура памятного знака, у подножья колонны находятся полулегендарный скифский мудрец Анахарсис, киевский князь Игорь, поэт, философ и автор песни "Ехал казак за Дунай" Семен Климовский и поэт, автор песни "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю" Михаил Петренко. Коллектив авторов проекта указал, что все четыре личности перекликаются с историей Слобожанщины.

Ангел на вершине. Фото: mediaportal.ua

"По-моему, историческая тема сейчас наиболее востребованна в обществе. Украинцы думают о том, кто мы, откуда наши корни, и периодически возникают идеи на эту тему", — поделился с "Сегодня" один из авторов, скульптор Александр Ридный.

По его словам, идея композиции принадлежит заслуженному архитектору Украины Павлу Чечельницкому, который проектировал 13 станций харьковской подземки и работал над многими современными православными храмами города. Также над проектом колонны трудился его брат, главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий и скульптор Анна Иванова. Авторы не впервые работали вместе.

Александр Ридный рассказал, что архитекторы продумывали доминанту композиции, то, как вписать ее в площадь, определяли масштаб. Скульптор же вместе с коллегой Анной Ивановой подключился на этапе создания фигур. Авторы планируют, что ангела высотой около пяти метров отольют из бронзы, а нижние скульптуры сделают из камня. Также Александр Ридный рассказал, что сюжет композиции подсказали ученые ХНУ. В своей работе авторы использовали существующие портреты некоторых исторических персонажей.

Результаты конкурса вызвали волну возмущения у харьковчан. Сегодня активные горожане планируют выйти на пикет к Дзержинскому райсуду, куда ранее подали иск к горсовету об отмене конкурса. В мэрии же настаивают, что все правила были соблюдены. В состав жюри конкурса вошли представители Союзов художников, дизайнеров, архитекторов, ректоры ХНУ им. Каразина и университета строительства и архитектуры, заслуженные строители Украины. Однако, кто из них проголосовал за колонну, а кто выступил против, осталось тайной.

Жюри выбирало победителя тайным голосованием. Фото: мэрия Харькова

Не захотел признаться в своем выборе и один из членов жюри, директор Центра краеведения ХНУ, историк Сергей Куделко. Но мнением о конкурсе и о проекте-победителе он поделился.

"Часть проектов напоминала парковые скульптуры. Были предложения фонтанов, но в зимнее время они не работают. Я считаю, что памятник должен быть со смыслом, поэтому не поддерживаю абстрактные фигуры, в которых каждый представляет что-то свое. На площади должны быть фигуры, которые связаны с городом, презентуют его в Украине и мире. Мне кажется, никто из представленных в проекте-победителе персонажей не был соответствующим образом увековечен в Харькове. А повторять памятники уже имеющимся людям не имеет смысла", — считает Куделко.

Также он рассказал, что во время обсуждения проектов члены жюри предлагали заменить фигуру ангела скульптурой раннехристианского подвижника Антония Великого — покровителя нашего университета. Не исключено, что проект памятника может претерпеть изменения. А в Харьковской епархии УПЦ МП ожидают, что проект колонны подадут им на согласование, и памятник освятят согласно православным канонам.

По частям. Ангел и четыре фигуры, которые украсят колонну

Отмели стелу, шар и фонтаны

На место Ильича в центре города претендовали необычные, порой весьма амбициозные проекты. Немало авторов эскиз-идей предлагали зарабатывать на самой большой площади Европы, установив, к примеру, Стелу Свободы со смотровой площадкой, рестораном, кафе и банкетным залом, возвышающимися над городом. Некоторые архитекторы предлагали разместить здесь и огромный воздушный шар, который должен подниматься на 175 метров, катая людей. Некоторые зодчие предлагали "освежить" площадь фонтанами, среди них были и авторы из Италии. Один из участников конкурса предлагал соорудить водоем в стиле стим-панк. По задумке автора, фонтан состоит из девяти кинетических скульптур, символизирующих отрасли, благодаря которым развивался Харьков.

Мнения харьковчан: идея объединения народа и "пшонкастайл"

Константин Пономарев, дизайнер: Даже не обольщайтесь. Это не ампир и уж тем более не барокко, это — пшонкастайл. И ничто его так "выгодно" не подчеркивает, как лаконичный полукруг конструктивизма за ним (здание Госпрома. — Авт.).

Юрий Чевордов, советник главы АП: Это не "одоробло", это почти копия александровской колонны в Питере, которую строили в XIX веке. Но сейчас уже XXI, можно что-то поактуальнее. Подобный ампир в окружении харьковского конструктивизма походит на цыганщину.

Алексей Хорошковатый, секретарь ТК: Несомненный плюс композиции — скульптуры. Эти персонажи являются гордостью региона и объединительной идеей народа, чтимы и в нашем регионе, и в Украине, и имеют непосредственное отношение к Слобожанщине.

Юрий Янко, директор филармонии: Хотелось, чтобы в памятниках отображалась его история и имена: Репин, Сковорода, Квитка-Основьяненко. Архитектуру должны оценить архитекторы, а персонажей — историки и общественность, не стоит лепить туда все подряд.