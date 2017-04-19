Трассы будут чистить около 150 коммунальщиков, вся техника уже готова к работе

В Харькове после снегопада дороги будут посыпать солью, а в области – чистить

В ночь со вторника на среду дороги в Харьковской области будут убирать более 70 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Кроме того, до 150 коммунальщиков начнут чистить трассы на Киев и Донецк, а также дороги на Павлоград, Охтырку и Змиев. В данный момент вся техника готова к работе.

А вот улицы Харькова дорожники убирать не будут. Как сообщили NewsRoom в горсовете, в случае необходимости работники коммунальных предприятий будут посыпать солевой смесью улицы первой столицы, в первую очереди – подъемы и спуски.

В Харькове за сутки выпало 15 сантиметров снега.

По информации на 7:00 19 апреля, частично отключено электроснабжение в некоторых населенных пунктах Змиевского и Харьковского районов. Сейчас в АК "Харьковоблэнерго" проходит внеочередное заседание областного штаба под руководством заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко. По результатам мероприятия будет обновлена информация о ситуации с энергоснабжением в регионе.

В родильные дома и стационарные отделения харьковских больниц во вторник дали отопление. Такое решение было принято в связи с резким понижением температуры, рассказали в мэрии.