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В Харькове прогремел взрыв http://www.segodnya.ua/img/article/7830/71_main.1482743093.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/71_tn.1482743093.jpg Харьков Неизвестные использовали гранату РГД-5

В Харькове прогремел взрыв

Сегодня, 11:02

Неизвестные использовали гранату РГД-5

Взрыв прогремел ночью.
Взрыв прогремел ночью.

В Харькове на улице Шевченко прогремел взрыв. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, инцидент произошел 25 декабря ночью. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и эксперты.

По предварительным данным, возле автоцентра ночью взорвалась граната РГД-5. Никто из граждан не пострадал. Правоохранители сейчас устанавливают лиц, которые оставили боеприпас. Факт происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье "Хулиганство".

Напомним, 6 декабря в Харькове в одном из дворов на улице Гвардейцев Широнинцев произошел взрыв, обломки неизвестного предмета повредили два автомобиля.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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