В Харькове прогремел взрыв

В Харькове на улице Шевченко прогремел взрыв. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, инцидент произошел 25 декабря ночью. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и эксперты.

По предварительным данным, возле автоцентра ночью взорвалась граната РГД-5. Никто из граждан не пострадал. Правоохранители сейчас устанавливают лиц, которые оставили боеприпас. Факт происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье "Хулиганство".

Напомним, 6 декабря в Харькове в одном из дворов на улице Гвардейцев Широнинцев произошел взрыв, обломки неизвестного предмета повредили два автомобиля.