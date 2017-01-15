В Харькове произошел смертельный пожар
Спасатели обнаружили тело хозяина дома
В Харькове погиб мужчина. По данным ГСЧС, трагедия произошла 14 января в чстном доме на ул. Сущенской.
"В одной из частей дома горели мебель и вещи домашнего обихода на площади около 50 кв.м. Спасатели, включившись в аппараты защиты органов дыхания, немедленно организовали проведение разведки, во время которой обнаружили тело мужчины без признаков жизни", – отметили спасатели.
На месте происшествия работало 12 человек личного состава и 2 автоцистерны. Причина пожара выясняется.
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