Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
В Харькове произошел смертельный пожар http://www.segodnya.ua/img/article/7883/44_main.1484472247.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/44_tn.1484472247.jpg Харьков Спасатели обнаружили тело хозяина дома

В Харькове произошел смертельный пожар

Сегодня, 11:21

Спасатели обнаружили тело хозяина дома

В огне погиб мужчина. Фото: ГСЧС
В огне погиб мужчина. Фото: ГСЧС

В Харькове погиб мужчина. По данным ГСЧС, трагедия произошла 14 января в чстном доме на ул. Сущенской.

"В одной из частей дома горели мебель и вещи домашнего обихода на площади около 50 кв.м. Спасатели, включившись в аппараты защиты органов дыхания, немедленно организовали проведение разведки, во время которой обнаружили тело мужчины без признаков жизни", – отметили спасатели.

На месте происшествия работало 12 человек личного состава и 2 автоцистерны. Причина пожара выясняется.
Харьков, спасатели, мужчины, тело, сообщение, причина, происшествия, проведение, горели

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове произошел смертельный пожар". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Подвесной Мариинский мост в сквере «Стрелка» — одна из любимых достопримечательностей харьковчан

Интресная прогулка: мосты и переправы Харькова

Сегодня, 05:45

У Нетеченского торговали рыбой, а в имени "горбатого" увековечили героя

Происшествия и криминал

Фото: grim.ru

Жуткое убийство раскрыли в Запорожской области

Сегодня, 03:15

Подозреваемый пытался скрыть следы преступления и ввести в заблуждение правоохранителей, давая ложные показания  

Одесса

На месте ДТП. Фото: Думская

В Одессе "скорая" попала в аварию и перевернулась

Вчера, 17:19

Скорая помощь ехала на вызов с проблесковыми и звуковым сигналом, говорят в полиции

Харьков

Мужчина скончался на месте. Фото: pixabay.com

В Харьковской области поезд задавил человека

Вчера, 14:34

В полиции говорит, что мужчина был пьян и не слышал сигнала прибывающего поезда

Харьков

Наркотики нашла собака. Фото: cdn-freehost.com.ua

Под Харьковом пес-пограничник нашел наркотики в нижнем белье

Вчера, 05:01

Пассажиру автобуса не удалось скрыть запрещенное вещество

Происшествия

Под Киевом произошло жуткое убийство

13 Января, 20:40

В преступлении подозревают внучку убитой женщины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.