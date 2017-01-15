В Харькове произошел смертельный пожар

В Харькове погиб мужчина. По данным ГСЧС, трагедия произошла 14 января в чстном доме на ул. Сущенской.

"В одной из частей дома горели мебель и вещи домашнего обихода на площади около 50 кв.м. Спасатели, включившись в аппараты защиты органов дыхания, немедленно организовали проведение разведки, во время которой обнаружили тело мужчины без признаков жизни", – отметили спасатели.

На месте происшествия работало 12 человек личного состава и 2 автоцистерны. Причина пожара выясняется.