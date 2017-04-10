В Харькове произошла трагедия из-за фото

Вчера, 09:57

Ради удачного кадра школьники пробрались на распределительную станцию

В Харькове пострадали подростки. Фото: AFP
В Харькове пострадали подростки. Фото: AFP

В Харькове два школьника серьезно пострадали от удара током. Об этом сообщает областная полиция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вчера – дети пришли на основную распределительную станцию электроэнергии на Алексеевке для тогочтобы сфотографироваться

"Для более удачного кадра ребята залезли на столбыкоторые находятся под напряжением в 110 000 вольт. От удара током 13-летнего парня отбросило в сторону, а 12-летний застрял на проводах", – отметили в полиции.

Врачи расценивают состояние пострадавших как тяжелое.
Харьков, дети, ток, застрял

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове произошла трагедия из-за фото". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Причины возгорания устанавливаются

В Харькове сгорели две машины

8 Апреля, 15:10

Пока не установлено, какой именно автомобиль загорелся первым

Харьков

Водитель насмерть сбил мужчину. Фото: полиция

В Харькове водитель сбил мужчину и бросил его умирать на дороге

8 Апреля, 11:45

Патрульные нашли машину, а виновник смертельной аварии в бегах

Донбасс

Штаб Рината Ахметова продолжает поддерживать мирных жителей Донбасса

7 Апреля, 17:55

Мирные жители, дети, переселенцы, инвалиды ежедневно страдают от последствий войны на востоке страны 

Харьков

Задержать воров удалось "на горячем"

В Харьковской области воры, обчищавшие квартиры "на выезде", попались полиции

7 Апреля, 15:35

Грабители находятся вследственном изоляторе. Проверяется информация о причастности злоумышленников к совершению других краж из домов 

Происшествия и криминал

В сети появилось видео избиения другой жертвы школьниц из Чернигова

7 Апреля, 12:54

К журналистам также обратились другие дети, пострадавшие от той же компании подростков 

Харьков

Фото: pixabay.com

В Харьковской гимназии школьницы отравились успокоительными таблетками

7 Апреля, 12:48

Каретой скорой помощи пострадавшие доставлены в больницу для оказания помощи 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования