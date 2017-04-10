В Харькове произошла трагедия из-за фото

В Харькове два школьника серьезно пострадали от удара током. Об этом сообщает областная полиция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вчера – дети пришли на основную распределительную станцию электроэнергии на Алексеевке для того, чтобы сфотографироваться.

"Для более удачного кадра ребята залезли на столбы, которые находятся под напряжением в 110 000 вольт. От удара током 13-летнего парня отбросило в сторону, а 12-летний застрял на проводах", – отметили в полиции.

Врачи расценивают состояние пострадавших как тяжелое.



