ФОТОФАКТ. В Харькове пьяная автоледи влетела в грузовик

Вчера, 10:11

Патрульные составили протоколы об административном правонарушении на женщину-водителя 

На месте аварии
На месте аварии

Автомобили Cherry Amulet и грузовик Merсedes столкнулись ночью в Харькове.

По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла на проспекте Московском, 137.

У 30-летней женщины – водителя автомобиля Cherry – патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Ей было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, но она отказалась.

На водителя легковушки составлены протоколы об административном правонарушении по ст.124 и ст.130 КУоАП.

2_43

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель сбил мужчину и бросил его умирать на дороге.
авария, ДТП, Харьков, грузовик, состояние, столкнулись, автомобили, в Харькове, протоколы, автоледи, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. В Харькове пьяная автоледи влетела в грузовик". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

В Харькове столкнулись 7 автомобилей

5 Января, 23:48

Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали по меньшей мере четверо людей

Мир

Десять человек сгорели заживо

В жутком ДТП в Марокко заживо сгорели 10 человек

8 Января, 01:28

Еще 22 получили травмы различной степени тяжест

Происшествия

В Киеве произошло ДТП с пострадавшими, образовалась большая пробка

24 Ноября 2016, 09:20

Авария произошла на Окружной

Происшествия

В Киеве столкнулись маршрутка и грузовик, движение на Южном мосту ограничено

20 Марта, 09:50

ДТП произошло возле остановки неподалеку от метро "Вырлица"

Одесса

В Одессе произошло страшное ДТП

2 Ноября 2016, 21:57

На фото видны три удара головой о лобовое стекло

Запад

На Волыни столкнулись пять автомобилей: Volkswagen заехал на крышу "Славуты"

13 Февраля, 13:30

Кроме 2-летнего малыша, травмы получили водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля "Славута"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования