ФОТОФАКТ. В Харькове пьяная автоледи влетела в грузовик
Патрульные составили протоколы об административном правонарушении на женщину-водителя
Автомобили Cherry Amulet и грузовик Merсedes столкнулись ночью в Харькове.
По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла на проспекте Московском, 137.
У 30-летней женщины – водителя автомобиля Cherry – патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Ей было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, но она отказалась.
На водителя легковушки составлены протоколы об административном правонарушении по ст.124 и ст.130 КУоАП.
Ранее сообщалось, что в Харькове водитель сбил мужчину и бросил его умирать на дороге.
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