ФОТОФАКТ. В Харькове пьяная автоледи влетела в грузовик

Патрульные составили протоколы об административном правонарушении на женщину-водителя

Автомобили Cherry Amulet и грузовик Merсedes столкнулись ночью в Харькове.

По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла на проспекте Московском, 137.

У 30-летней женщины – водителя автомобиля Cherry – патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Ей было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, но она отказалась.

На водителя легковушки составлены протоколы об административном правонарушении по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель сбил мужчину и бросил его умирать на дороге.