В Харькове разоблачили еще двух участников банды бывших милиционеров

Прокуратура Харьковской области разоблачила еще двух участников преступной группы, которая совершала дерзкие разбойные нападения на горожан.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, один из них – 43-летний харьковчанин, второй – 47-летний бывший майор милиции. Установлено, что злоумышленники участвовали в двух нападениях, в том числе на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове разоблачили преступную группу, которая совершила разбойное нападения на одного из местных предпринимателей. Возглавил ее бывший сотрудник полиции.

Среди участников группировки – трое экс-правоохранителей и еще трое харьковчан. Установлена причастность преступной группы к совершению трех разбойных нападений. Все подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.