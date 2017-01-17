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В Харькове разоблачили еще двух участников банды бывших милиционеров http://www.segodnya.ua/img/article/7890/27_main.1484655350.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/27_tn.1484655350.jpg Харьков Преступная группа участвовала в нескольких нападениях

В Харькове разоблачили еще двух участников банды бывших милиционеров

Сегодня, 14:14

Преступная группа участвовала в нескольких нападениях

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Прокуратура Харьковской области разоблачила еще двух участников преступной группы, которая совершала дерзкие разбойные нападения на горожан.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, один из них – 43-летний харьковчанин, второй – 47-летний бывший майор милиции. Установлено, что злоумышленники участвовали в двух нападениях, в том числе на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове разоблачили преступную группу, которая совершила разбойное нападения на одного из местных предпринимателей. Возглавил ее бывший сотрудник полиции.

Среди участников группировки – трое экс-правоохранителей и еще трое харьковчан. Установлена причастность преступной группы к совершению трех разбойных нападений. Все подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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