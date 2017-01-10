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В Харькове разыскиваемый преступник попался на нарушении ПДД http://www.segodnya.ua/img/article/7869/55_main.1484059710.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/55_tn.1484059710.jpg Харьков Мужчину подозревают в незаконном обращении с наркотическими средствами

В Харькове разыскиваемый преступник попался на нарушении ПДД

Сегодня, 16:46

Мужчину подозревают в незаконном обращении с наркотическими средствами

Мужчина попался на нарушении правил. Фото: blacksea.tv
Мужчина попался на нарушении правил. Фото: blacksea.tv

В понедельник, 9 января, около 22:00 в Харькове экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Subaru, который двигался по переулку Лесопарковому с выключенными световыми приборами. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, машину остановили, и во время проверки личности правонарушителя инспекторы выяснили, что 47-летний водитель находится в активном розыске Киевским отделом полиции Харькова.

Мужчину подозревают в незаконном обращении с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, за что ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Патрульные составили на гражданина административный протокол за нарушение правил дорожного движения и доставили его в Киевские отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, в Харькове таможенники нашли наркотики в мягкой игрушке.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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