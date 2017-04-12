В Харькове ребенок попал под колеса машины

Водитель говорит, что школьник выскочил на дорогу в неустановленном месте

В Харькове 10-летний ребенок попал под колеса автомобиля Mercedes, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Инцидент произошел на улице Зерновой. Как пояснил 54-летний водитель прибывшим на вызов патрульным, ребенок выскочил на дорогу в неустановленном месте. В результате школьник получил травмы и был госпитализирован.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента на место прибыла следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Балаклее произошло смертельное ДТП: два человека погибли, еще 11 получили травмы.