В Харькове ребенок попал под колеса машины

Сегодня, 10:04

Водитель говорит, что школьник выскочил на дорогу в неустановленном месте 

На месте аварии. Фото: патрульная полиция
На месте аварии. Фото: патрульная полиция

В Харькове 10-летний ребенок попал под колеса автомобиля Mercedes, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Инцидент произошел на улице Зерновой. Как пояснил 54-летний водитель прибывшим на вызов патрульным, ребенок выскочил на дорогу в неустановленном месте. В результате школьник получил травмы и был госпитализирован.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента на место прибыла следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Балаклее произошло смертельное ДТП: два человека погибли, еще 11 получили травмы.
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"Сегодня"

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