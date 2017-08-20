В Харькове ребенок проткнул себя ножом

В Харькове двухлетний ребенок получил серьезные травмы из-за неосторожности взрослых. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, ЧП произошло 19 августа.

"Отец приобрел игрушку ребенку, пытался ее распаковать с помощью ножа. На минуту отвлекся, а ребенок в это время упал на нож, который лежал на диване", – рассказали в полиции.

Малыша с колото-резаной раной грудной клетки госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.