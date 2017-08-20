В Харькове ребенок проткнул себя ножом
Малыш упал на острый предмет
В Харькове двухлетний ребенок получил серьезные травмы из-за неосторожности взрослых. Об этом сообщает областная полиция.
По данным ведомства, ЧП произошло 19 августа.
"Отец приобрел игрушку ребенку, пытался ее распаковать с помощью ножа. На минуту отвлекся, а ребенок в это время упал на нож, который лежал на диване", – рассказали в полиции.
Малыша с колото-резаной раной грудной клетки госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.
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