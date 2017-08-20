В Харькове ребенок проткнул себя ножом

Сегодня, 17:24

Малыш упал на острый предмет

Ребенок получил тяжелые травмы. Фото: dpchas.com.ua
Ребенок получил тяжелые травмы. Фото: dpchas.com.ua

В Харькове двухлетний ребенок получил серьезные травмы из-за неосторожности взрослых. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, ЧП произошло 19 августа. 

"Отец приобрел игрушку ребенку, пытался ее распаковать с помощью ножа. На минуту отвлекся, а ребенок в это время упал на нож, который лежал на диване", – рассказали в полиции.

Малыша  с колото-резаной раной грудной клетки госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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