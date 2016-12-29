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В Харькове семейная ссора закончилась поножовщиной http://www.segodnya.ua/img/article/7839/48_main.1482930257.png http://www.segodnya.ua/img/article/7839/48_tn.1482930257.png Харьков Мужчина кухонным ножем нанес удары женщине 

В Харькове семейная ссора закончилась поножовщиной

Вчера, 19:04

Мужчина кухонным ножем нанес удары женщине 

Фото: demiart.ru
Фото: demiart.ru

В Харькове одну из больниц доставили 32-летнюю женщину с проникающим ранением грудной клетки. О пострадавшей врач сообщил в дежурную часть Слободского отдела полиции.

К месту проживания потерпевшей выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, выяснилось, что между женщиной и ее 46-летним сожителем возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил кухонный нож и нанес удар.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее жительница Харьковской области защищая себя и детей от мужа- тирана, ударила его ножом.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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