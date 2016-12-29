В Харькове семейная ссора закончилась поножовщиной
Мужчина кухонным ножем нанес удары женщине
В Харькове одну из больниц доставили 32-летнюю женщину с проникающим ранением грудной клетки. О пострадавшей врач сообщил в дежурную часть Слободского отдела полиции.
К месту проживания потерпевшей выехала следственно-оперативная группа.
Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, выяснилось, что между женщиной и ее 46-летним сожителем возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил кухонный нож и нанес удар.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, ранее жительница Харьковской области защищая себя и детей от мужа- тирана, ударила его ножом.
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