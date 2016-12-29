В Харькове семейная ссора закончилась поножовщиной

В Харькове одну из больниц доставили 32-летнюю женщину с проникающим ранением грудной клетки. О пострадавшей врач сообщил в дежурную часть Слободского отдела полиции.

К месту проживания потерпевшей выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, выяснилось, что между женщиной и ее 46-летним сожителем возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил кухонный нож и нанес удар.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее жительница Харьковской области защищая себя и детей от мужа- тирана, ударила его ножом.