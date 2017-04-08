ФОТОФАКТ. В Харькове сгорели две машины

8 Апреля 2017, 15:10

Пока не установлено, какой именно автомобиль загорелся первым

Причины возгорания устанавливаются
Причины возгорания устанавливаются

Сегодня, 8 апреля, около пяти утра на проспекте Людвика Свободы горели два автомобиля – Kia Rio и Toyota Camry.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Когда патрульные прибыли на место, спасатели уже тушили пожар.

Какой именно автомобиль загорелся первым, пока не установлено. Причины возгорания устанавливаются.

На месте работала следственно-оперативная группа.

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Фото: Кристина Кондрацкая

Ранее сообщалось, что в Харькове ночью подожгли два дорогих автомобиля.
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Источник:

"Сегодня"

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