ФОТОФАКТ. В Харькове сгорели две машины

Пока не установлено, какой именно автомобиль загорелся первым

Сегодня, 8 апреля, около пяти утра на проспекте Людвика Свободы горели два автомобиля – Kia Rio и Toyota Camry.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Когда патрульные прибыли на место, спасатели уже тушили пожар.

Какой именно автомобиль загорелся первым, пока не установлено. Причины возгорания устанавливаются.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Фото: Кристина Кондрацкая

Ранее сообщалось, что в Харькове ночью подожгли два дорогих автомобиля.