ФОТОФАКТ. В Харькове сгорели две машины
Пока не установлено, какой именно автомобиль загорелся первым
Сегодня, 8 апреля, около пяти утра на проспекте Людвика Свободы горели два автомобиля – Kia Rio и Toyota Camry.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Когда патрульные прибыли на место, спасатели уже тушили пожар.
Какой именно автомобиль загорелся первым, пока не установлено. Причины возгорания устанавливаются.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Фото: Кристина Кондрацкая
Ранее сообщалось, что в Харькове ночью подожгли два дорогих автомобиля.
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