В Харькове служебный пес нашел наркотики на вокзале

На железнодорожном вокзале в Харькове пограничники совместно с патрульными полицейскими выявили наркотики у двух граждан Украины и Нигерии.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на подозрительных прохожих среагировал служебный пес, натренированный на поиск наркотических веществ. Гражданам предложили показать содержимое вещей и в результате проверки у них нашли три свертка с травой общим весом 15 грамм.

Наркотики изъяли, а мужчин передали сотрудникам полиции.

Напомним, на днях харьковский пес-пограничник учуял марихуану в утке.