В Харькове служебный пес нашел наркотики на вокзале

Сегодня, 15:32

15 грамм травы перевозили граждане Украины и Нигерии

Наркотики изъяли. Фото: dpsu.gov.ua
Наркотики изъяли. Фото: dpsu.gov.ua

На железнодорожном вокзале в Харькове пограничники совместно с патрульными полицейскими выявили наркотики у двух граждан Украины и Нигерии.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на подозрительных прохожих среагировал служебный пес, натренированный на поиск наркотических веществ. Гражданам предложили показать содержимое вещей и в результате проверки у них нашли три свертка с травой общим весом 15 грамм.

Наркотики изъяли, а мужчин передали сотрудникам полиции.

Напомним, на днях харьковский пес-пограничник учуял марихуану в утке.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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