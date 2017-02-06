В Харькове служебный пес нашел наркотики на вокзале
15 грамм травы перевозили граждане Украины и Нигерии
На железнодорожном вокзале в Харькове пограничники совместно с патрульными полицейскими выявили наркотики у двух граждан Украины и Нигерии.
Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на подозрительных прохожих среагировал служебный пес, натренированный на поиск наркотических веществ. Гражданам предложили показать содержимое вещей и в результате проверки у них нашли три свертка с травой общим весом 15 грамм.
Наркотики изъяли, а мужчин передали сотрудникам полиции.
Напомним, на днях харьковский пес-пограничник учуял марихуану в утке.
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