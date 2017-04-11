В Харькове столкнулись четыре автомобиля

В Харькове на ул. Котлова произошло масштабное ДТП. По предварительной информации пресс-службы патрульной полиции, в направлении центра города двигался автомобиль ВАЗ-2101. Навстречу ему "Ford" тянул "Chevrolet" на аварийных огнях. Их обогнал "Renault Kangoo" и в этот момент водитель ВАЗ-2101 выехал на встречную полосу. В результате все четыре автомобиля столкнулись.

Водителя и пассажира ВАЗ-2110 госпитализировали в больницу, водитель Renault Kangoo от госпитализации отказался, а водитель Chevrolet не пострадал.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа полиции.

Напомним, в Балаклее Харьковской области столкнулись автомобиль Skoda Octavia и маршрутный автобус, пострадали 11 пассажиров автобуса.