В Харькове столкнулись два автомобиля: машины получили серьезные повреждения (фото)

В ДТП на Журавлевском спуске пострадал пассажир одного из авто

Вчера около 22:50 в Харькове на Журавлевском спуске (бывшем Веснина) столкнулись автомобили Hyundai и Skoda Roomster.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, автомобиль Hyundai двигался в направлении улицы Пушкинской, а автомобиль Skoda – во встречном направлении. По предварительным данным, водитель Skoda не справился с управлением и столкнулся со встречным авто.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Hyundai, его госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, вчера в ДТП под Харьковом попало авто банка, перевозившее деньги.