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В Харькове столкнулись два автомобиля: машины получили серьезные повреждения (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/1_main.1483955599.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/1_tn.1483955599.jpg Харьков В ДТП на Журавлевском спуске пострадал пассажир одного из авто

В Харькове столкнулись два автомобиля: машины получили серьезные повреждения (фото)

Сегодня, 11:52

В ДТП на Журавлевском спуске пострадал пассажир одного из авто

Вчера около 22:50 в Харькове на Журавлевском спуске (бывшем Веснина) столкнулись автомобили Hyundai и Skoda Roomster.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, автомобиль Hyundai двигался в направлении улицы Пушкинской, а автомобиль Skoda – во встречном направлении. По предварительным данным, водитель Skoda не справился с управлением и столкнулся со встречным авто.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Hyundai, его госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, вчера в ДТП под Харьковом попало авто банка, перевозившее деньги.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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