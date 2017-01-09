В Харькове столкнулись два автомобиля: машины получили серьезные повреждения (фото)
В ДТП на Журавлевском спуске пострадал пассажир одного из авто
Вчера около 22:50 в Харькове на Журавлевском спуске (бывшем Веснина) столкнулись автомобили Hyundai и Skoda Roomster.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, автомобиль Hyundai двигался в направлении улицы Пушкинской, а автомобиль Skoda – во встречном направлении. По предварительным данным, водитель Skoda не справился с управлением и столкнулся со встречным авто.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Hyundai, его госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, вчера в ДТП под Харьковом попало авто банка, перевозившее деньги.
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