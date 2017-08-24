В Харькове сын задушил старушку-мать

В Харькове убили 82-летнюю женщину. Как сообщает областная полиция, тело местной жительнице обнаружили в ее доме 23 августа.

По данным ведомства, согласно заключению эксперта, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии.

"В совершении тяжкого преступления разоблачен 51-летний сын потерпевшей. Установлено, что мужчина 23 августа ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей матерью задушил ее", – рассказали в полиции.

Злоумышленник уже задержан. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, в Харьковской области застрелили мужчину.