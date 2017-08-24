В Харькове сын задушил старушку-мать

Сегодня, 12:35

Правоохранители задержали 51-летнего мужчину

Мужчина убил родную мать. Фото: misanec.ru
Мужчина убил родную мать. Фото: misanec.ru

В Харькове убили 82-летнюю женщину. Как сообщает областная полиция, тело местной жительнице обнаружили в ее доме 23 августа.

По данным ведомства, согласно заключению эксперта, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии.

"В совершении тяжкого преступления разоблачен 51-летний сын потерпевшей. Установлено, что мужчина 23 августа ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей матерью задушил ее", – рассказали в полиции.

Злоумышленник уже задержан. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, в Харьковской области застрелили мужчину.
убийство, тело, полиция, сын, задушил, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове сын задушил старушку-мать". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Суд приговорил убийцу к семи годам лишения свободы

В Киеве приезжий зарезал мужчину за сброшенную с головы кепку

Сегодня, 10:10

Вернувшись на место конфликта, злоумышленник четыре раза ударил оппонента в грудь  

Происшествия

Подробности убийства мужчины в Киеве: застрелен 29-летний иностранец

Сегодня, 09:23

По факту умышленного убийства начато уголовное производство  

США

Россиянин убил жену и похитил сына в США. Фото: скрин с видео

В США полиция застрелила россиянина, убившего жену и похитившего сына (видео)

Сегодня, 07:28

Полицейские смертельно ранили россиянина Константина Морозова

Общество

Убийца показал фото своей девушки за миг до того, как расстрелял и столкнул ее в пропасть

Сегодня, 06:25

Так молодой человек решил отомстить подруге

Другие регионы

Фото: hvylya.net

Полицейские в Полтаве засняли забавную погоню за экс-чиновником

Сегодня, 00:56

Мужчина резво убегал, но когда на улице его все же настигли - сразу начал падать в обморок, да так театрально, что ему даже аплодировали прохожие

Евросоюз

В Роттердаме отменили концерт американской рок-группы из-за угрозы теракта, фото Twitter

В Роттердаме отменили концерт американской рок-группы из-за угрозы теракта

Сегодня, 00:53

Полиция отменила концерт по рекомендации испанских правоохранителей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования