В Харькове сын задушил старушку-мать
Правоохранители задержали 51-летнего мужчину
В Харькове убили 82-летнюю женщину. Как сообщает областная полиция, тело местной жительнице обнаружили в ее доме 23 августа.
По данным ведомства, согласно заключению эксперта, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии.
"В совершении тяжкого преступления разоблачен 51-летний сын потерпевшей. Установлено, что мужчина 23 августа ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей матерью задушил ее", – рассказали в полиции.
Злоумышленник уже задержан. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".
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