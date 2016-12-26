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В Харькове таможенники нашли наркотики в мягкой игрушке http://www.segodnya.ua/img/article/7832/65_main.1482764888.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/65_tn.1482764888.jpg Харьков Гражданин Армении перевозил товар в поезде

В Харькове таможенники нашли наркотики в мягкой игрушке

Сегодня, 17:05

Гражданин Армении перевозил товар в поезде

Наркотики везли в игрушке. Фото: lechenie-narkomanii.kiev.ua
Наркотики везли в игрушке. Фото: lechenie-narkomanii.kiev.ua

На станции "Харьков-пассажирский", во время проверки поезда сообщением "Москва  Харьков", таможенники нашли интересный тайник. Как рассказали в пресс-службе облуправления ГФС, среди личных вещей одного из пассажиров, гражданина Армении, в детской игрушке находилось 12 баночек несертифицированного химического препарата "Метальдегид".

За перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, иностранцу грозит конфискация перевозимого товара и штраф в размере 100 процентов от его стоимости.

Напомним, украинец вез в Россию пирожки с наркотиками.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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