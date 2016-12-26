В Харькове таможенники нашли наркотики в мягкой игрушке

На станции "Харьков-пассажирский", во время проверки поезда сообщением "Москва  Харьков", таможенники нашли интересный тайник. Как рассказали в пресс-службе облуправления ГФС, среди личных вещей одного из пассажиров, гражданина Армении, в детской игрушке находилось 12 баночек несертифицированного химического препарата "Метальдегид".

За перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, иностранцу грозит конфискация перевозимого товара и штраф в размере 100 процентов от его стоимости.

Напомним, украинец вез в Россию пирожки с наркотиками.