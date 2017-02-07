ФОТОФАКТ. В Харькове трамвай "догнал" Mercedes

Сегодня, 13:58

Легковушка отделалась помятой задней частью, а на водителя трамвая составили админпротокол

На месте ДТП
На месте ДТП

Сегодня, 7 февраля, около 9:00 в Харькове произошло очередное ДТП с участием трамвая.

По информации пресс-службы патрульной полиции, двигаясь по ул. Молочной, трамвай №27 ("Салтовская" – "Новожаново"), столкнулся с автомобилем Mercedes, который ехал впереди него.

В результате у легковушки оказалась повреждена задняя часть. На место происшествия прибыли работники патрульной полиции, которые составили на 34-летнего водителя трамвая протокол об административном правонарушении.

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Ранее сообщалось, что в Харькове трамвай Т-3-А под управлением 26-летнего водителя, двигаясь по маршруту 27, врезался в пассажирский автобус "Богдан".
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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