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В Харькове троллейбус снес забор и вылетел в сугроб (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/74_main.1485163978.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/74_tn.1485163978.jpg Харьков Водитель уверяет, что уходил от столкновения с легковушкой

В Харькове троллейбус снес забор и вылетел в сугроб (фото)

Сегодня, 11:30

Водитель уверяет, что уходил от столкновения с легковушкой

В воскресенье в Харькове, на проспекте Гагарина, в районе ул. Одесской, произошло необычное ДТП. Троллейбус с пассажирами, двигаясь в сторону пр-та Героев Сталиграда, снес разделительный забор, выехал на встречную полосу и в итоге влетел в сугроб на обочине.

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель троллейбуса рассказал, что во время движения его "подрезал" неустановленный автомобиль, создав аварийную ситуацию.

"Чтобы уйти от столкновения с автомобилем, водитель троллейбуса пытался совершить экстренное торможение и все же совершил наезд на забор", – рассказали правоохранители, ссылаясь на слова водителя.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Напомним, в Харькове троллейбус с пассажирами слетел с дороги и сбил дерево.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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