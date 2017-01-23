В Харькове троллейбус снес забор и вылетел в сугроб (фото)
Водитель уверяет, что уходил от столкновения с легковушкой
В воскресенье в Харькове, на проспекте Гагарина, в районе ул. Одесской, произошло необычное ДТП. Троллейбус с пассажирами, двигаясь в сторону пр-та Героев Сталиграда, снес разделительный забор, выехал на встречную полосу и в итоге влетел в сугроб на обочине.
По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель троллейбуса рассказал, что во время движения его "подрезал" неустановленный автомобиль, создав аварийную ситуацию.
"Чтобы уйти от столкновения с автомобилем, водитель троллейбуса пытался совершить экстренное торможение и все же совершил наезд на забор", – рассказали правоохранители, ссылаясь на слова водителя.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
Напомним, в Харькове троллейбус с пассажирами слетел с дороги и сбил дерево.
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