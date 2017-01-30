В Харькове умер один из пострадавших от взрыва баллона (видео)
Медики сделали все, что смогли, но мужчина скончался на больничной койке
Сегодня в 10:40 в Харькове в ожоговом отделении неотложки скончался один из пострадавших от взрыва газового баллона в Змиевском районе Павел Бабак.
Как сообщила дочь погибшего Ирина Касевич, врачи сделали все, что могли, но спасти 51-летнего мужчину не удалось.
У Павла Бабака в результате взрыва диагностировали ожог третей степени – повреждения задели более 90% тела и 60% внутренних органов.
Ранее сообщалось, что в поселке Слобожанское Змиевского района во время монтажа натяжных потолков в пятиэтажке взорвался газовый баллон, после чего вспыхнул пожар. В момент взрыва в квартире находилось пять человек, которых медики госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
В отделе коммуникации облУНП сообщили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
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