В Харькове умерли еще две жертвы взорвавшегося баллона
Количество погибших выросло до трех человек
В ожоговом отделении харьковской неотложки скончались еще двое пострадавших от взрыва газового баллона в Змиевском районе. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, от ожогов, не совместимых с жизнью, умерли 23-летний рабочий Игорь Пупков, а также 43-летний хозяин квартиры Анатолий Хмель. Вчера утром на больничной койке также скончался 51-летний коллега Игоря – Павел Бабак.
Медики продолжают бороться за жизни еще двоих пострадавших: 23-летних Евгения Хмеля и Марии Денисенко, которые вскоре после злосчастного ремонт должны были пожениться.
Ранее сообщалось, что в поселке Слобожанское Змиевского района во время монтажа натяжных потолков в пятиэтажке взорвался газовый баллон, после чего вспыхнул пожар. В момент взрыва в квартире находилось пять человек, которых медики госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
В отделе коммуникации облУНП сообщили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
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