В Харькове установили памятник легендарному атаману: появились фото

18 Августа 2017, 19:05

Отливать фигуру начали еще в 2011 году, таким образом, на реализацию проекта понадобилось около шести лет 


Памятник атаману Запорожского войска Ивану Сирко. Фото: city.kharkov.ua

Памятник атаману Запорожского войска Ивану Сирко. Фото: city.kharkov.ua

Памятник атаману Запорожского войска Ивану Сирко. Фото: city.kharkov.ua

Памятник атаману Запорожского войска Ивану Сирко. Фото: city.kharkov.ua

Памятник атаману Запорожского войска Ивану Сирко. Фото: city.kharkov.ua

Памятник атаману Запорожского войска Ивану Сирко. Фото: city.kharkov.ua

Сегодня в Харькове установили памятник кошевому атаману Запорожского войска Ивану Сирко.

Монумент появился на Бурсацком спуске, над входом в ст. м. "Исторический музей", сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказал соавтор проекта, скульптор Александр Ридный, высота постамента – 1,7 м, скульптуры – 5,1 м. Памятник отлит из бронзы, облицовка постамента из серого гранита повторяет оформление выхода из станции метро. Возле атамана установлена пушка на деревянном лафете.

"В этом месте, по легенде, был вал Харьковской крепости. И вот Иван Сирко стоит на валу, держит флаг со своим родовым гербом – первым гербом Харькова. То есть, внешне историческая правда соблюдена с некоторыми корректировками на образ, выразительность. В целом мне памятник нравится", – отметил скульптор.

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Александр Ридный напомнил, что идея установить в Харькове монумент Ивану Сирко принадлежала председателю Харьковской областной организации Всеукраинского Союза краеведов Ивану Саратову, который долгие годы занимался изучением жизни атамана. Отливать фигуру начали еще в 2011 году, таким образом, на реализацию проекта понадобилось около шести лет.

Иван Дмитриевич Сирко (1605 (1610) – 1680) – кошевой атаман Запорожской сечи, полковник. В должности атамана провел 54 сражения, при этом ни разу не проиграл. По одной из легенд, был родом из Мерефы (Харьковский район).

Напомним, в Харьковской области появился памятник гетману Ивану Мазепе, который создали всего за 25 дней. Пятиметровый монумент открыли во время первого феста "Гетманская слава", который прошел в Коломаке 22 июля.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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