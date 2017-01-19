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В Харькове в автомобиль патрульных врезалась "Газель" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/4_main.1484817129.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/4_tn.1484817129.jpg Харьков Двух девушек-полицейских на "скорой" отвезли в больницу

В Харькове в автомобиль патрульных врезалась "Газель" (фото)

Сегодня, 11:09

Двух девушек-полицейских на "скорой" отвезли в больницу

Патрульных госпитализировали. Фото: соцсети
Патрульных госпитализировали. Фото: соцсети

Сегодня около 9:00 автомобиль харьковских патрульных Toyota Prius попал в ДТП. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции города, на перекрестке улиц Веснина и Матюшенко машина правоохранителей остановилась на красный сигнал светофора.

В этот момент сзади в него врезалась "Газель". Участники ДТП значительных повреждений не получили, однако двух патрульных-девушек скорая помощь увезла в больницу, чтобы проверить их состояние здоровья. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия.

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Фото: соцсети

Напомним, в столкновении авто в Харькове пострадали 5 человек.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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