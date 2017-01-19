В Харькове в автомобиль патрульных врезалась "Газель" (фото)
Двух девушек-полицейских на "скорой" отвезли в больницу
Сегодня около 9:00 автомобиль харьковских патрульных Toyota Prius попал в ДТП. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции города, на перекрестке улиц Веснина и Матюшенко машина правоохранителей остановилась на красный сигнал светофора.
В этот момент сзади в него врезалась "Газель". Участники ДТП значительных повреждений не получили, однако двух патрульных-девушек скорая помощь увезла в больницу, чтобы проверить их состояние здоровья. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия.
Фото: соцсети
Напомним, в столкновении авто в Харькове пострадали 5 человек.
Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове в автомобиль патрульных врезалась "Газель" (фото)". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии