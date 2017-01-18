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В Харькове в квартире взорвалась граната: погиб мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7892/94_main.1484728771.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/94_tn.1484728771.jpg Харьков Второй пострадавший с многочисленными травмами находится в больнице

В Харькове в квартире взорвалась граната: погиб мужчина

Сегодня, 10:37

Второй пострадавший с многочисленными травмами находится в больнице

Жертвой взрыва стал мужчина. Фото: lki.ru
Жертвой взрыва стал мужчина. Фото: lki.ru

В жилом доме на улице Фейербаха в Харькове около полуночи взорвалась граната. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, прибыв по адресу, правоохранители выяснили, что житель квартиры вместе с товарищем распивал алкогольные напитки. Во время застолья гость увидел в руках друга гранату и, пытаясь ее забрать, выдернул чеку. В результате произошел взрыв. Житель квартиры, 39-летний мужчина, погиб на месте. Его товарища доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Как сообщил начальник взрывотехнической службы Дмитрий Каракурчи, при осмотре квартиры было обнаружено 50 граммов дымного пороха и около 20 патронов. Предварительно установлено, что оба мужчины не были военнослужащими. Сейчас выясняется, с какой целью в квартире хранились боеприпасы.

Следователи открыли уголовные производства по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в ноябре 2016-го в Харькове в руках у мужчины взорвалась граната.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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