В Харькове в заброшенном доме нашли самодельную взрывчатку

Сегодня, 20:16

Найденные предметы направлены на исследование


Находка. Фото: hk.npu.gov.ua

Находка. Фото: hk.npu.gov.ua

Находка. Фото: hk.npu.gov.ua

Находка. Фото: hk.npu.gov.ua

В заброшенном доме по ул.Академика Карпинского в Харькове в мешках с мусором были найдены пакеты с самодельным взрывным веществом. Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел около 14-00 от местного жителя.

"Для установления обстоятельств на улицу Академика Карпинского выехали сотрудники взрывотехнического управления харьковской полиции и следственно-оперативная группа. По результатам осмотра места происшествия, правоохранители обнаружили 6 мешков пожарного мусора (зола, пепел, шлак, угли, части обгоревших предметов, веществ и материалов), из которого изъято два пакета самодельного взрывчатого вещества на основе дымного пороха и опилок магния общей массой около 400 г, порошкообразный магний, самодельные петарды для страйкбола, обгоревшие заготовки под самодельные сигнальные мины, внутренние части сигнальных мин типа "СМ" и корпус аналогичной сигнальной мины", – говорится в сообщении.

Найденные предметы направлены на исследование. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений Новобаварского отдела полиции.
Харьков, взрывчатка, петарды, мины

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"Сегодня"

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