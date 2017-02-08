ФОТОФАКТ. В Харькове внедорожник "завис" между сугробом и микроавтобусом

Сегодня, 13:56

Водитель Suzuki не учел дорожную обстановку и не придерживался безопасного бокового интервала

На водителя-нарушителя составили админпротокол. Фото: пресс-служба Управления патрульной полиции
На водителя-нарушителя составили админпротокол. Фото: пресс-служба Управления патрульной полиции

Сегодня утром в Харькове, пытаясь обойти на склоне микроавтобус Volkswagen, водитель на Suzuki Jimmi оказался заблокированным.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Харькова, обе машины двигались в попутном направлении со стороны улицы Клочковской в сторону площади Свободы.

"По предварительной информации, водитель Suzuki не учел дорожную обстановку и не придерживался безопасного бокового интервала – столкнулся с автомобилем Volkswagen", – отметили правоохранители.

На водителя составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, которое повлекло повреждения транспортных средств). Обошлось без пострадавших.

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Напомним, в Харькове трамвай "догнал" Mercedes.
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"Сегодня"

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