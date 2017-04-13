ФОТОФАКТ. В Харькове во время аварии перевернулась иномарка
Во время ДТП были травмированы два пассажира машины, их госпитализировали
В Харькове на проспекте Индустриальный, 17/34 произошло столкновение автомобилей Alfa Romeo и ВАЗ-21099. От удара иномарка перевернулась на крышу. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
Во время ДТП были травмированы два пассажира Alfa Romeo, которых госпитализировали в больницу. Чтобы достать пострадавших из автомобиля, помощь спасателей не потребовалась.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Харькове перевернулась машина с пьяным водителем.
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