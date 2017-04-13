ФОТОФАКТ. В Харькове во время аварии перевернулась иномарка

Сегодня, 13:19

Во время ДТП были травмированы два пассажира машины, их госпитализировали 

На месте ДТП. Фото: патрульная полиция
На месте ДТП. Фото: патрульная полиция

В Харькове на проспекте Индустриальный, 17/34 произошло столкновение автомобилей Alfa Romeo и ВАЗ-21099. От удара иномарка перевернулась на крышу. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Во время ДТП были травмированы два пассажира Alfa Romeo, которых госпитализировали в больницу. Чтобы достать пострадавших из автомобиля, помощь спасателей не потребовалась.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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Ранее сообщалось, что в Харькове перевернулась машина с пьяным водителем.
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Источник:

"Сегодня"

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