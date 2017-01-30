В Харькове во время сильного пожара спасли женщину без сознания
Пострадавшую отправили в больницу. Причины возгорания будут устанавливать эксперты
В Харькове, на ул. Мурманской, загорелся трехэтажный дом.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, тушить пожар прибыли девять бригад ГСЧС.
Помогали спасателям и работники инспекторы патруля, которые оказались неподалеку от места происшествия.
Правоохранителям и огнеборцам удалось спасти женщину, которая находилась без сознания во дворе пылающего дома.
Пострадавшую увезли в больницу.
На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Причины возгорания будут устанавливать эксперты.
Ранее сообщалось, что в Харькове произошел смертельный пожар.
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