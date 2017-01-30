В Харькове во время сильного пожара спасли женщину без сознания

Пострадавшую отправили в больницу. Причины возгорания будут устанавливать эксперты

В Харькове, на ул. Мурманской, загорелся трехэтажный дом.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, тушить пожар прибыли девять бригад ГСЧС.

Помогали спасателям и работники инспекторы патруля, которые оказались неподалеку от места происшествия.

Правоохранителям и огнеборцам удалось спасти женщину, которая находилась без сознания во дворе пылающего дома.

Пострадавшую увезли в больницу.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Причины возгорания будут устанавливать эксперты.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошел смертельный пожар.