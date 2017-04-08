В Харькове водитель сбил мужчину и бросил его умирать на дороге

8 Апреля 2017, 11:45

Патрульные нашли машину, а виновник смертельной аварии в бегах

Водитель насмерть сбил мужчину. Фото: полиция
Водитель насмерть сбил мужчину. Фото: полиция

В Харькове на проезжей части Московского проспекта патрульные увидели окровавленное тело пешехода без признаков жизни. Они тут же вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть 41-летнего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако на асфальте, возле тела умершего, патрульные нашли государственный номерной знак автомобиля, водитель которого, вероятно, совершил наезд на пешехода.

Позже патрульные нашли автомобиль, который, вероятно, сбил мужчину. Найденная Skoda Octavia имела характерные признаки причастности к ДТП – разбитое лобовое стекло и вмятина на капоте. Кроме того, автомобиль не имел переднего номерного знака, зато символы заднего номера совпадали с символами номерного знака, который патрульные нашли на месте аварии.

Машину полицейские доставили на штрафплощадку.

Продолжаются следственно-оперативные действия. Место нахождения водителя устанавливается. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Харькове столкнулись четыре автомобиля.
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Источник:

"Сегодня"

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