В Харькове водитель снес забор и сбежал, бросив машину
Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку, полиция ищет беглеца
В Харькове около пяти утра произошло ДТП на проспекте Науки.
Автомобиль BMW, двигаясь в сторону улицы Отакара Яроша, вылетел на разделительную полосу и сбил шесть пролетов ограждающего забора. Инцидент произошел возле метро "Ботанический сад".
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Выяснить, почему произошел наезд на препятствие, патрульным не удалось, так как ни водителя, ни свидетелей на месте происшествия не было. Владелец машины скрылся с места происшествия, прихватив с собой номерные знаки автомобиля.
BMW эвакуировали на штрафплощадку. Полиция ищет водителя.
Напомним, в Харькове произошла авария с участием девяти машин.
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