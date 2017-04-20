В Харькове водитель снес забор и сбежал, бросив машину

В Харькове около пяти утра произошло ДТП на проспекте Науки.

Автомобиль BMW, двигаясь в сторону улицы Отакара Яроша, вылетел на разделительную полосу и сбил шесть пролетов ограждающего забора. Инцидент произошел возле метро "Ботанический сад".

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Выяснить, почему произошел наезд на препятствие, патрульным не удалось, так как ни водителя, ни свидетелей на месте происшествия не было. Владелец машины скрылся с места происшествия, прихватив с собой номерные знаки автомобиля.

BMW эвакуировали на штрафплощадку. Полиция ищет водителя.

Напомним, в Харькове произошла авария с участием девяти машин.