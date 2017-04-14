В Харькове возле кафе убили мужчину

В Харькове раскрыли убийство мужчины. Об этом сообщает областная полиция.

Как рассказали правоохранители, ночью возле одного из кафе между двумя мужчинами произошла ссора. Один из них нанес оппоненту несколько ударов руками по голове, достал из кармана куртки раскладной нож и нанес удар в область ключицы.

"Медики боролись за его жизнь, но через несколько часов пострадавший скончался.

Злоумышленником оказался 29-летний харьковчанин", – пояснили в полиции.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области женщину убили на лавочке возле дома.