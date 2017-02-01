ФОТОФАКТ. В Харькове возле мемориала разбитые машины перекрыли дорогу

В результате аварии пострадали три человека, их доставили в больницу

Сегодня в Харькове, на Белгородском шоссе, возле мемориала столкнулись автомобили Daimler-Benz 250 и Renault Logan.

По предварительным данным патрульной полиции города, в результате ДТП пострадали три человека. До приезда "скорой" экипаж патрульных доставил двух пострадавших в четвертую неотложку. Третьего пострадавшего госпитализировала бригада медиков.

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Харькове автомойщики угнали машину и попали в ДТП.