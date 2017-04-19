В Харькове задержали девушку, оформляющую банковские карты для псевдопереселенцев

Сегодня, 02:35

Посредница предложила руководительнице банка взятку, а та обратилась в полицию

Фото: blacksea.tv
Фото: blacksea.tv

Харьковские правоохранители разоблачили схему незаконного оформления банковских карт для жителей временно оккупированной территории. Как рассказал начальник местной прокуратуры № 2 Александр Фильчаков, 26-летняя гражданка Украины пыталась подкупить руководителя одного из отделений банка в Харькове. За взятку в 13 700 грн сотрудница финучреждения должна была изготовить 69 банковских карт для граждан, проживающих на оккупированной территории Луганской области, без их присутствия. После такого предложения руководитель отделения обратилась в полицию.

Разоблачили злоумышленницу "на горячем" – во время передачи ею второй части взятки в 7 800 грн. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли бумажные конверты с деньгами и данные лиц, находящихся на оккупированной территории, а также копии документов и 24 банковские карточки, которые уже успели изготовить. Списки граждан, для которых девушка заказала карточки, она собрала на временно неподконтрольной территории, когда гостила у родственников.

По факту предложения, обещания и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу начато досудебное расследование, которое находится на контроле прокуратуры. Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове будут заочно судить сбежавшего в РФ сепаратиста Филиппа Экозьянца.
расследование, правоохранители, карточки, в Харькове, разоблачили, банковские карты

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове задержали девушку, оформляющую банковские карты для псевдопереселенцев". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

В результате ДТП погибла женщина. Фото: newsroom.kh.ua

В Харькове автомобиль врезался в маршрутку  погибла женщина

Вчера, 16:37

По данным полиции, автобус стоял на остановке общественного транспорта в попутном направлении

Харьков

Харьков и область засыпало снегом

Вчера, 15:52

В регион пришло резкое похолодание с осадками

Происшествия

В Киеве с погоней поймали разбойников, напавших на заправку

Вчера, 15:41

Злоумышленников задержали по горячим следам

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе суд приговорил аферистов, подделавших банковские карты

Вчера, 14:48

Поддерживала гособвинение по этому уголовному производству Одесская местная прокуратура №3 в Приморском районе

Происшествия

Под Киевом погиб военный. Фото: AFP

Подробности смерти военного под Киевом: тело бойца нашли с ранением головы и туловища

Вчера, 14:14

На месте происшествия нашли пистолет Макарова, два магазина к ПМ, 14 патронов, две пули и гильзы, квитанции из ломбарда и предсмертную записку

Мир

Молодого актера спасти не удалось. Фото: socportal.info

Игравший Иуду актер случайно повесился во время пасхального спектакля

Вчера, 13:26

 Зрители пытались реанимировать молодого человека до приезда скорой помощи

Харьков

Ветер сломал светофор. Фото: соцсети

В Харькове сильный ветер повалил светофор

Вчера, 11:21

Мощный ветер не оставил шансов светофору и повалил его наземь

Харьков

Копы устроили погоню в Харькове. Фото: полиция

В Харькове патрульные устроили погоню за угнанным авто

Вчера, 11:21

Водитель мчался с выключенными фарами, а потом бросил машину и сбежал

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования