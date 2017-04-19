В Харькове задержали девушку, оформляющую банковские карты для псевдопереселенцев

Харьковские правоохранители разоблачили схему незаконного оформления банковских карт для жителей временно оккупированной территории. Как рассказал начальник местной прокуратуры № 2 Александр Фильчаков, 26-летняя гражданка Украины пыталась подкупить руководителя одного из отделений банка в Харькове. За взятку в 13 700 грн сотрудница финучреждения должна была изготовить 69 банковских карт для граждан, проживающих на оккупированной территории Луганской области, без их присутствия. После такого предложения руководитель отделения обратилась в полицию.

Разоблачили злоумышленницу "на горячем" – во время передачи ею второй части взятки в 7 800 грн. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли бумажные конверты с деньгами и данные лиц, находящихся на оккупированной территории, а также копии документов и 24 банковские карточки, которые уже успели изготовить. Списки граждан, для которых девушка заказала карточки, она собрала на временно неподконтрольной территории, когда гостила у родственников.

По факту предложения, обещания и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу начато досудебное расследование, которое находится на контроле прокуратуры. Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове будут заочно судить сбежавшего в РФ сепаратиста Филиппа Экозьянца.