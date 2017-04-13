В Харькове задержали двух парней с собакой-"наркокурьером"

Сегодня, 17:48

За ошейником таксы находился пакетик с белым веществом

Владельца собаки задержали. Фото: полиция
Владельца собаки задержали. Фото: полиция

Харьковские патрульные задержали двух подозрительных молодых людей с собакой. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, сегодня на проспекте Тракторостроителей патрульные оформляли нарушение ПДД одним из водителей. В это время они заметили неподалеку двух неизвестных с собакой, которая что-то очень внимательно искала в кустах. Затем мужчины пошли в один из подъездов дома №134.

"Такса бежала за гражданами. Неизвестные не могли попасть в подъезд, так как им никто не открывал. Патрульные обратили внимание, что за ошейником пса находится полиэтиленовый пакетик с белым веществом. Правоохранители подошли к неизвестным. В это время такса бегала рядом и из-под ее ошейника выпал полиэтиленовый пакетик, в котором находилась порошкообразное вещество белого цвета. Владельцы пса не смогли объяснить, что это за вещество", – рассказали в полиции.

Проверив личности неизвестных, полицейские установили, что мужчины уже имели проблемы с законом и привлекались к уголовной ответственности. Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу и сотрудников Центра обращения с животными. Эксперты изъяли неизвестное вещество, мужчин передали следователям, а собаку забрали в городской приют.

Напомним, ранее в Харькове на вокзале задержали проводника поезда с наркотиками.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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