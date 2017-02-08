В Харькове задержали наркобармена

У бармена одного из кафе на ул. Сумской в Харькове правоохранители изъяли наркотики. Сотрудники управления противодействия наркопреступности, следственного управления и работники спецподразделения Нацполиции КОРД обнаружили дурман во время санкционированного обыска. Оказалось, 39-летний бармен хранил на рабочем месте 10 граммов гашиша, около 50 г смесей для курения и шесть кальянов, с помощью которых посетители кафе и употребляли наркотики.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, семерых посетителей отправили на медобследование, поскольку по внешним признакам они находились в состоянии наркотического опьянения. Причастным к "организации либо содержанию мест для незаконного употребления, изготовления или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" грозит до пяти лет лишения свободы.