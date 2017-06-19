В Харькове задержали вооруженную банду, которая на глазах ребенка пытала родителей

Сегодня, 17:07

Преступную группировку организовал уроженец Донецкой области, убивший двух милиционеров

В Харькове обезвредили опасную банду. Фото: forum.escapefromtarkov.com
В Харькове обезвредили опасную банду. Фото: forum.escapefromtarkov.com

В Харькове обезвредили опасную преступную группировку, которая совершала вооруженные разбойные нападения. Как рассказал в.и.о. замначальника Управления уголовного розыска Александр Глущенко, в состав банды входило шесть человек в возрасте от 22 до 47 лет. Главарем банды был известный в криминальной среде 42-летний уроженец Донецкой области. В 1996 году он оказался за решеткой за убийство двух сотрудников милиции. Через 15 лет бандит вышел на свободу и создал преступную группу, участники которой занимались разбоями.

Впервые в поле зрения правоохранителей злоумышленники попали в начале этого года. На Рождество трое из членов банды в масках с оружием ворвались в дом к харьковской семье и на глазах 10-летней девочки пытали ее родителей, унижали самого ребенка, затем завладели всем ценным имуществом и исчезли.

Банда совершала нападения не только в Харькове, а и в других регионах Украины. Сегодня утром прошла спецоперация по задержанию злоумышленников. Все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Во время обысков в местах их жительства правоохранители изъяли два пистолета (один из них с глушителем), золотые украшения, деньги и другие ценности.

Досудебное расследование проводится по статье "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Злоумышленников также проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений по всей стране. Следствие продолжается.

Напомним, в Харькове вооруженный мужчина ограбил кредитное учреждение.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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