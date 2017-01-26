В Харькове задержан активный карманник

27-летний парень в качестве жертв выбирал только женщин, а краденое сбывал на рынке

В Харькове полиция разоблачила 27-летнего злоумышленника.

Досудебным расследованием установлено, что в течение нескольких последних месяцев прошлого года молодой человек воровал мобильные телефоны.

Как сообщили в полиции, "орудовал" преимущественно на переходе станции метро "Героев труда". В качестве жертв выбирал только женщин, а краденое сбывал на рынке.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины.

Мужчине вручено о подозрении в совершении данного преступления. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Богодуховском районе Харьковской области задержали 37-летнего мужчину, который пытался угнать автомобиль.