В Харькове задержан активный карманник
27-летний парень в качестве жертв выбирал только женщин, а краденое сбывал на рынке
В Харькове полиция разоблачила 27-летнего злоумышленника.
Досудебным расследованием установлено, что в течение нескольких последних месяцев прошлого года молодой человек воровал мобильные телефоны.
Как сообщили в полиции, "орудовал" преимущественно на переходе станции метро "Героев труда". В качестве жертв выбирал только женщин, а краденое сбывал на рынке.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины.
Мужчине вручено о подозрении в совершении данного преступления. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Богодуховском районе Харьковской области задержали 37-летнего мужчину, который пытался угнать автомобиль.
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