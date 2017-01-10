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В Харькове запустили Центр помощи бойцам с Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7868/80_main.1484050032.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/80_tn.1484050032.jpg Харьков Военным будут предоставлять всевозможную помощь и решать их проблемные вопросы

В Харькове запустили Центр помощи бойцам с Донбасса

Сегодня, 19:17

Военным будут предоставлять всевозможную помощь и решать их проблемные вопросы

В Харькове помогут бойцам с Донбасса. Фото: AFP
В Харькове помогут бойцам с Донбасса. Фото: AFP

На базе сборного пункта Харьковского облвоенкомата заработал Центр помощи участникам боевых действий на Донбассе. Как рассказали в пресс-службе Минобороны, в центре будут работать координаторы по вопросам медицинской помощи и социальной адаптации, юридической, социальной помощи и работы с волонтерами.

В задачи центра также входит сбор и обработка информации касательно соцзащиты участников боевых действий и их семей, координация взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями, которые обеспечивают решение проблемных вопросов демобилизованных бойцов. Здесь же будут следить за ходом решения проблемных вопросов.

Принимать граждан центр будет по вторникам и четвергам с 8:00 до 17:00 на ул. Кацарской, 56. Позвонить в учреждение можно по телефонам: 050-499-53-39 и 067-577-07-31.

Напомним, военные хотят призвать на 1,5 года всех выпускников военных кафедр в возрасте до 43 лет.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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