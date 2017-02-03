В Харькове женщина погибла под колесами ВАЗа (фото)

В четверг, 2 февраля, около 18:30 в Харькове, на проспекте Московском, 275, смертельное ДТП. По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 2108 не заметил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и сбил ее.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь лишь констатировала смерть женщины. Разбираться в трагическом ДТП приезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все подробности происшествия.

Напомним, в Харькове автомойщики угнали машину и попали в ДТП.