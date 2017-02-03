В Харькове женщина погибла под колесами ВАЗа (фото)

Сегодня, 11:19

Трагедия произошла вечером на пешеходном переходе


Женщина погибла. Фото: полиция

Женщина погибла. Фото: полиция

Женщина погибла. Фото: полиция

В четверг, 2 февраля, около 18:30 в Харькове, на проспекте Московском, 275, смертельное ДТП. По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 2108 не заметил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и сбил ее.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь лишь констатировала смерть женщины. Разбираться в трагическом ДТП приезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все подробности происшествия.

Напомним, в Харькове автомойщики угнали машину и попали в ДТП.
ДТП, смерть, водитель, сбил, женщина, погибла, происшествия, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове женщина погибла под колесами ВАЗа (фото)". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Под Киевом произошло смертельное ДТП на обледеневшей дороге

Сегодня, 11:11

"Опель" раскрутило на трассе при обгоне фуры, водитель погиб  

Донбасс

Авдеевка, фото rbc.ua

Обстрел пункта помощи в Авдеевке: два человека убиты, еще два - ранены

Сегодня, 00:57

Среди пострадавших представитель СМИ

Донбасс

Зорян Шкиряк, фото donpress.com

При обстреле Авдеевки погиб водитель ГосЧС

Вчера, 23:57

В результате обстрела Авдеевки также ранен подполковник ГосЧС

Происшествия

На Бориспольской трассе сбит пешеход-нарушитель

Вчера, 20:25

Обстоятельства инциндента выясняются

Происшествия

В Киеве ищут свидетелей смертельного ДТП, которое устроил пьяный водитель

Вчера, 20:13

В аварии погибла 19-летняя девушка, ехавшая с нетрезвым водителем

Днепр

Огромный грузовик пробил кирпичный дом и заехал в комнату

Вчера, 18:20

Водитель фуры с гречкой на скользкой дороге не справился с управлением и слетел с трассы 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования