В Харькове женщина пыталась слезть с 9-го этажа по простыням, но сорвалась (фото)

Сегодня, 11:41

Пострадавшая "альпинистка" сейчас находится больнице

Женщина сорвалась с простыней. Фото: соцсети
Женщина сорвалась с простыней. Фото: соцсети

Вчера около 17:30 в Харькове, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 125 произошел шокирующий инцидент. По информации очевидцев, женщина выбросила из окна 9-го этажа жилого дома связку простыней и попыталась слезть с ее помощью вниз. Но в итоге она сорвалась и упала вниз с высоты 7-го этажа.

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Фото: соцсети

Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, 37-летняя пострадавшая сейчас находится в реанимации неотложки с закрытой черепно-мозговой травмой. Что подвигло женщину на такой поступок – выясняют полицейские.

Напомним, в Харькове девушка выпала из окна 10-го этажа.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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