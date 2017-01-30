В Харькове женщина пыталась слезть с 9-го этажа по простыням, но сорвалась (фото)
Пострадавшая "альпинистка" сейчас находится больнице
Вчера около 17:30 в Харькове, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 125 произошел шокирующий инцидент. По информации очевидцев, женщина выбросила из окна 9-го этажа жилого дома связку простыней и попыталась слезть с ее помощью вниз. Но в итоге она сорвалась и упала вниз с высоты 7-го этажа.
Фото: соцсети
Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, 37-летняя пострадавшая сейчас находится в реанимации неотложки с закрытой черепно-мозговой травмой. Что подвигло женщину на такой поступок – выясняют полицейские.
Напомним, в Харькове девушка выпала из окна 10-го этажа.
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