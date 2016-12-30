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В Харькове женщина разбилась, выпав из окна http://www.segodnya.ua/img/article/7847/11_main.1483101310.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/11_tn.1483101310.jpg Харьков Полиция выясняет все причины трагедии 

В Харькове женщина разбилась, выпав из окна

Сегодня, 19:25

Полиция выясняет все причины трагедии 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Харькове на проспекте Героев Сталинграда, 183 с шестого этажа упала женщина.

Женщина погибла месте, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.

На месте работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии выясняются. По предварительным данным, женщина выпала из окна.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина выжил, выпрыгнув из окна четвертого этажа.
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Источник:

"Сегодня"

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