В Харькове женщина разбилась, выпав из окна

В Харькове на проспекте Героев Сталинграда, 183 с шестого этажа упала женщина.

Женщина погибла месте, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.

На месте работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии выясняются. По предварительным данным, женщина выпала из окна.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина выжил, выпрыгнув из окна четвертого этажа.