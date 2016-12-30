В Харькове женщина разбилась, выпав из окна
Полиция выясняет все причины трагедии
В Харькове на проспекте Героев Сталинграда, 183 с шестого этажа упала женщина.
Женщина погибла месте, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.
На месте работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии выясняются. По предварительным данным, женщина выпала из окна.
Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина выжил, выпрыгнув из окна четвертого этажа.
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