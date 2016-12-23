В Харькове женщина умерла в метро

Сегодня около 9:00 в Харькове, в вестибюле станции метро "Южный вокзал", обнаружили бездыханное тело пожилой женщины. Как рассказали в пресс-службе метрополитена, 60-летней женщине стало плохо, когда она спускалась в метро.

По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа. Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Напомним, в харьковском метро умер мужчина.