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В Харькове женщина умерла в метро http://www.segodnya.ua/img/article/7824/62_main.1482496449.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/62_tn.1482496449.jpg Харьков Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

В Харькове женщина умерла в метро

Сегодня, 14:31

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Женщина умерла в метро. Фото: vimka.ru
Женщина умерла в метро. Фото: vimka.ru

Сегодня около 9:00 в Харькове, в вестибюле станции метро "Южный вокзал", обнаружили бездыханное тело пожилой женщины. Как рассказали в пресс-службе метрополитена, 60-летней женщине стало плохо, когда она спускалась в метро.

По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа. Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Напомним, в харьковском метро умер мужчина.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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